"Люди Донбасса должны жить в России": пропагандистку Симоньян не оставляет навязчивая идея

Известная российская пропагандистка, главред кремлевского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что рада, если Россия стягивает войска к границе с Украиной, поскольку, по ее мнению, Донбасс следует присоединить к РФ.

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Об этом она заявила в эфире одного из российских каналов.

"Моя позиция, которую я и высказала, когда мы были на Донбассе остается прежним – Россия-матушка забери Донбасс домой", – заявила Симоньян.

По мнению пропагандистки, вхождения оккупированной части Донбасса в состав РФ хотят большинство россиян и все жители ОРДЛО.

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При этом, со слов Симоньян, она понимает, что это может быть не очень выгодно России, поскольку Запад может больно ударить по ней санкциями.

"У нас есть уязвимости, к примеру в интернет-сфере, потому что это не наше... Когда мы эти уязвимости закроем, тогда мы с большей уверенностью будем нести правду в этот мир. А правда заключается в том, что русские люди, которые живут на Донбассе, должны жить в России", – заявила пропагандистка.

Напомним, Маргарита Симоньян, выступая на пропагандистском форуме "Русский Донбасс", который проходил 28 января в оккупированном Донецке, заявила, что Россия должна "забрать Донбасс домой".

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