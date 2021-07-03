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Макароны, сахар и попкорн: Россия запретила ввоз украинских товаров

3 июля 2021 12:56

Виктория Барановская Виктория Барановская

Торговое эмбарго ввели еще в 2016 году, а сейчас российские власти лишь расширили список

Россия запретила ввозить украинские продукты и товары /Фото: коллаж "Сегодня"

Россия запретила ввозить украинские продукты и товары /Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 2 июля, Россия расширила список товаров, которые запрещено ввозить в страну из Украины.

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Подобное постановление приняло правительство РФ.

Теперь запрещено ввозить выпущенные в Украине или перемещенные через ее территорию:

  • сахар;
  • макаронные изделия;
  • майонез;
  • кетчуп;
  • мороженое;
  • минеральную и газированную воду;
  • мюсли;
  • попкорн;
  • какао-пасту;
  • готовые или консервированные ракообразные;
  • корма для животных.

Отметим, что подобный запрет существует еще с 2016 года, а сейчас перечень расширили. Тогда запретили ввоз украинских овощей, фруктов, сыра и других продуктов. А в 2018 году к списку запретов добавили подсолнечное масло, шоколад, пиво, вина и соки, позже туда добавили обувь, многие виды одежды, а также кукурузный крахмал, глюкозу, фруктозу и радиаторы.

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Примечательно, что Украина еще в январе 2016 года ввела эмбарго на российские товары и запретила ввоз молочных продуктов, чая, кофе, алкоголя, пшеницы и бумаги.

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Ранее мы сообщали, что заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинская товаров.

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