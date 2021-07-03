Макароны, сахар и попкорн: Россия запретила ввоз украинских товаров

Россия запретила ввозить украинские продукты и товары /Фото: коллаж "Сегодня"
В пятницу, 2 июля, Россия расширила список товаров, которые запрещено ввозить в страну из Украины.
Подобное постановление приняло правительство РФ.
Теперь запрещено ввозить выпущенные в Украине или перемещенные через ее территорию:
- сахар;
- макаронные изделия;
- майонез;
- кетчуп;
- мороженое;
- минеральную и газированную воду;
- мюсли;
- попкорн;
- какао-пасту;
- готовые или консервированные ракообразные;
- корма для животных.
Отметим, что подобный запрет существует еще с 2016 года, а сейчас перечень расширили. Тогда запретили ввоз украинских овощей, фруктов, сыра и других продуктов. А в 2018 году к списку запретов добавили подсолнечное масло, шоколад, пиво, вина и соки, позже туда добавили обувь, многие виды одежды, а также кукурузный крахмал, глюкозу, фруктозу и радиаторы.
Примечательно, что Украина еще в январе 2016 года ввела эмбарго на российские товары и запретила ввоз молочных продуктов, чая, кофе, алкоголя, пшеницы и бумаги.
Ранее мы сообщали, что заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинская товаров.