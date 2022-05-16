Перестановки в команде. Макрон решил сменить главного коня на переправе

Премьер Жан Кастекс покидает кабмин из-за масштабных перестановок в правительстве

Премьер Франции Жан Кастекс подал в отставку. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Франции Жан Кастекс подал заявление об отставке. Об этом сообщает France24 в понедельник, 16 мая.

Отмечается, что решение главы правительства связано с тем, что президент Эммануэль Макрон готовит кадровые перестановки.

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"Отставка Кастекса подготовит почву для масштабных перестановок в кабинете министров, что связано со вторым президентским сроком Макрона", – информирует издание.

Сообщается, что президент Макрон принял отставку премьера.

Напомним, 7 мая в Париже состоялась церемония инаугурации президента Франции Эммануэля Макрона на второй срок. Инаугурационная речь президента прошла под повторявшийся им лозунг: "Действовать!"

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции.