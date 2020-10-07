"Маленькие, сладкие": Путин впервые описал своих внуков

Одного из детей уже начали "учить жизни"

Президент России Владимир Путин рассказал о своих внуках. По его словам, они "маленькие, сладкие детишки".

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Об этом он сказал в интервью "20 вопросов к Владимиру Путину", передает ТАСС.

По словам Путина, он счастлив, что у него есть внуки и получает "большое удовольствие от общения с ними".

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Это "естественное чувство для каждого человека", добавил он.

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Одного из внуков, по его словам, дочь уже начала "учить жизни".

Напомним, в июне 2017 года Путин рассказал, что обе его дочери живут в Москве и подтвердил, что у него родился внук.

Как известно, в мае 2019 года СМИ сообщали, что гимнастка Алина Кабаева, которой уже много лет приписывают роман с российским президентом Владимиром Путиным, стала мамой. Она родила двух мальчиков.

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