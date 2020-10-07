Українська
$ 28,36
33,48
  1. Мировые новости
  2. Россия

"Маленькие, сладкие": Путин впервые описал своих внуков

7 октября, 12:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Одного из детей уже начали "учить жизни"

Президент России Владимир Путин рассказал о своих внуках. По его словам, они "маленькие, сладкие детишки".

Реклама

Об этом он сказал в интервью "20 вопросов к Владимиру Путину", передает ТАСС.

По словам Путина, он счастлив, что у него есть внуки и получает "большое удовольствие от общения с ними".

Читайте также: Предполагаемая дочь Путина обзавелась работой в правительстве России

Это "естественное чувство для каждого человека", добавил он.

В тренде
Революция в Кыргызстане: все подробности столкновений (фото, видео)
Реклама

Одного из внуков, по его словам, дочь уже начала "учить жизни".

Напомним, в июне 2017 года Путин рассказал, что обе его дочери живут в Москве и подтвердил, что у него родился внук.

Как известно, в мае 2019 года СМИ сообщали, что гимнастка Алина Кабаева, которой уже много лет приписывают роман с российским президентом Владимиром Путиным, стала мамой. Она родила двух мальчиков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия внуки Владимир Путин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – Макрон
Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – МакронЕвросоюз
Включить в состав России: Жириновский предложил решение конфликта в Карабахе
Включить в состав России: Жириновский предложил решение конфликта в КарабахеРоссия
Прекратите войну в Нагорном Карабахе: Меркель поддержала Трампа, Макрона и Путина
Прекратите войну в Нагорном Карабахе: Меркель поддержала Трампа, Макрона и ПутинаДругие страны
"Дичь, но круто": "главный спортивный храм" России рассмешил соцсетиРоссия
Облака какие-то
Облака какие-то "аномальные": оккупанты самолетом не смогли вызвать дождь в КрымуКрым
Не для слабонервных. Видео самосожжения журналистки Славиной в России (18+)
Не для слабонервных. Видео самосожжения журналистки Славиной в России (18+)Россия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять