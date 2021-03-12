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Мариуполь и Одесса "хотят в Россию". Муж пропагандистки Скабеевой удивил заявлением

12 марта, 17:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Евгений Попов возмущен противодействием YouTube российской пропаганде

Решение администрации видеохостинга YouTube ограничить просмотр российского пропагандистского фильма "Крым. Путь на родину" о псевдореферендуме 2014 года возмутило мужа кремлевской топ-пропагандистки Ольги Скабеевой, Евгения Попова.

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Недовольство он выразил в своем Telegram.

По словам Попова, фильм "может "напугать и шокировать" только Печерский район Киева, где обитает украинская власть, потому что Мариуполь и Одесса тоже уже очень давно хотят на "родину".

Стоит отметить, что 12 марта – незадолго до седьмой годовщины незаконной оккупации Крыма – пропагандистский фильм в YouTube объявили неприемлемым.

Теперь при его открытии высвечивается предупреждение: "Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей".

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Стоит отметить, что фильм "Крым. Путь на Родину" был представлен в 2015 году – к годовщине оккупации. Среди прочего в нем президент РФ Владимир Путин рассказал о спасении бежавшего из Украины экс-президента Виктора Януковича и отдавал приказ о "возврате" Крыма в состав России.

"Откровения" Путина украинская власть обещала использовать в качестве вещественных доказательств в Гаагском трибунале.

Напомним, что накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины заявили о создании публичной части Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Однако в Меджлисе выразили свои претензии к документу.

Видео: Сегодня

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Россия Крым оккупация Крыма пропагандисты
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