Мария Захарова выложила эротичное видео с двойным смыслом. Сеть в ужасе

Представительница Сергея Лаврова стремилась показать "свой урожай"

Мария Захарова опубликовала двусмысленное видео с клубничкой. / Фото: Коллаж: Сегодня

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала пошлое видео с двойным подтекстом. На видео 46-летний дипломат эротично ест клубнику, лично и подробно снимая этот процесс.

Видео опубликовал Telegram-канал "Соловьиный Помет".

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Трехминутное видео представительница Сергея Лаврова смонтировала с одного и того же движения под русскую народную песню "Калинка-Малинка".

"Маша, видимо, решила поддержать месяц прайда и ЛГБТ сообщество Европы, ибо сильнее заставить подумать о смене ориентации едва ли возможно", - говорится в подписи к видео.

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Это фейк?

В комментариях начали спрашивать, действительно ли на этом видео Мария Захарова и правда ли то, что она опубликовала его на своей официальной страничке в соцсетях. Мы проверили. Да, это правда. Она запостила это видео, коротко подписав "Свой урожай".

Какая страна, такой и представитель

Публикация "лица" российского МИДа вызвала бурю эмоций:

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"Позор! Лицо МИДа"

"Какая страна, такой и представитель!"

"Меня чуть не вырвало на смартфон... Мерзкая, пошлая, страшная баба!"

"Она на себя в зеркало хоть смотрит. Выглядит как дешевая потаск*ха с 90х"

"Них*ра не понятно и страшно. А оно еще и чето глазами двигает".

Один из подписчиков честно признался: "Господи, за все месяцы войны это самое отвратительное, что я видел".

Также в комментариях отмечают, что видео снято не на работе, и дома можно делать что угодно, но при этом не выкладывать подобное в интернет.

"Я преподаватель, и у меня даже в Instagram страница пустая, чтобы никто не пристал, что что-то неприличное показываю. А эта не стесняется. Маша Захарова – настоящее лицо россии", – написала одна из подписчиц.

Напомним, не так давно Мария Захарова отличилась тем, что обвинила украинский борщ в экстремизме и нацизме.

Также мы писали, что в России предложили оставить Захарову без трусов из-за слов об Украине.