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Маркетинг Дмитриевич: россияне дали сыну оригинальное имя

2 декабря, 12:51

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На таком выборе настоял отец-маркетолог, жена его поддержала

В России официально зарегистрировали младенца под именем Маркетинг – на таком необычном выборе настоял его отец Дмитрий Банчуков из города Пенза.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Банчуков, который сам является маркетологом, утверждает, что его жена Татьяна была не против этого имени. Родителями они стали 24 ноября.

Молодой отец считает, что через время перед его сыном откроется целое море возможностей: такое оригинальное имя обеспечит ему популярность среди девушек и поступление на факультет маркетинга в любом вузе РФ.

Фото: instagram.com/ban4ukov
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Фото: instagram.com/ban4ukov

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Но пока что россиянин привлек внимание только к себе – множество СМИ уже опубликовали произошедшее.

Сам себя Дмитрий называет теперь Отцом Маркетинга.

В соцсетях допускают, что сокращенно малыша смогут Марк.

Напомним, что в прошлом году в Украине также были зарегистрированы дети с необычными именами – Ангел, Илай, Спартак, Фея и другие.

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А в первом полугодии этого года самыми популярными детскими именами в Украине стали Артем среди мальчиков и София среди девочек.

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