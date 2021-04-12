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Масштабный пожар в Питере: есть жертвы, а столб дыма виден во всем городе (видео)

12 апреля, 15:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Огонь охватил более 5000 метров площади, обрушились перекрытия на нескольких этажах здания

В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар, охвативший здание "Невской мануфактуры" на площади свыше 5 тысяч квадратных метров. Там произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий.

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Об этом сообщает местное издание Фонтанка.

Пожару присвоен высший, 5-й разряд опасности. На его ликвидацию брошены более 300 человек личного состава и 69 единиц техники от МЧС и других ведомств. Кроме того, планируется задействовать пожарный вертолет Ка-32.

Из здания был эвакуирован персонал – 40 человек. По предварительной информации, потеряна связь с одним из участников тушения. Еще двоих увезли в больницу.

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/ Фото: Фонтанка.ру

При тушении пожара погиб командир пожарной части, еще двое пожарных получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела, их госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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Как оказалось, горит в здании, которое фабрика по производству шерстяных тканей "Невская мануфактура" сдает в аренду. Там зарегистрированы около 80 компаний.

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Очевидцы сообщают, что Октябрьская набережная, где расположено здание, вся в дымке. Черный столб дыма виден даже в загородном Кудрове, расположенном за пределами мегаполиса.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Напомним, это не первый масштабный пожар в Питере. Так, в ноябре 2018-го вспыхнул гипермаркет "Лента" на набережной Обводного канала.

В июле 2017-го на территории Кировского завода начался пожар, который пришлось тушить с помощью специализированного вертолета.

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