Mastercard заблокировал доступ к своей сети некоторым финансовым институтам России

Mastercard заблокировал доступ к платежной сети ряду финансовых институтов России. Такое решение приняли в результате распоряжений о санкциях против страны из-за вторжения РФ в Украину.
Об этом говорится на сайте платежной системы.
Подробности
"В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития", — говорится в сообщении.
В компании не уточнили, о каких именно финансовых институтах идет речь.
Далее по теме
Санкции против Путина
Правительство Японии ввело санкции против Российской Федерации. Это связано с вторжением РФ в Украину.
В список персональных санкций, предусматривающих замораживание активов, попали следующие лица:
- президент РФ Владимир Путин;
- секретарь Совбеза Николай Патрушев;
- заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- глава Минобороны России Сергей Шойгу;
- начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
Кроме того, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов.