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Мечтает возродить СССР? Путин придумал новый закон о гражданстве

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
29 декабря, 12:59
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Для выходцев из СССР предлагается сократить требования для получения гражданства
Путин решил упростить получение российского гражданства
Путин решил упростить получение российского гражданства / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственной думе президент России Владимир Путин предложил принять новый закон о гражданстве РФ, упрощающий его получение для граждан бывшего СССР. Об этом сообщается на сайте Думы.

Для 20 категорий лиц при принятии их в гражданство Российской Федерации предлагается сократить количество требований. Речь идет о гражданах бывшего СССР и их детей.

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Упрощенное приобретение российского гражданства будет также касаться лиц, имеющих в России близких родственников – граждан Российской Федерации, в том числе "по прямой восходящей линии", постоянно проживавших на территории, относящейся к Российской империи или СССР в пределах нынешней границы РФ (с учетом оккупированного украинского Крыма).

Кто может получить паспорт

  • лица, родившиеся на территории Российской Федерации (РСФСР) до 6 февраля 1992 г.;
  • лица, у которых хотя бы один из родителей на день рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации (РСФСР);
  • военнослужащие, принявшие присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходившие по состоянию на 6 февраля 1992 г. службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией Российской Федерации и располагавшихся на территории других государств.

Кроме того, президент России сможет по своему усмотрению (а не только с гуманитарной целью) определять категории лиц с правом на упрощенное получение российского гражданства. Это будет относиться к гражданам Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана.

Паспорт России для граждан бывших советских республик

Это не первая попытка РФ привлечь в страну граждан бывших стран СССР. Так, еще в 2014 году Совет Федерации РФ одобрил закон, который предусматривает упрощенный порядок предоставления российского гражданства соотечественникам – "носителям русского языка".

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В 2019 году был разработан закон РФ, устраняющий бюрократические проволочки в процессе получения российского паспорта потомками граждан бывшего Советского Союза, в том числе и украинцами.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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