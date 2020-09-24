Медик рассказал, как онкобольные переносят COVID-19

Инфицирование COVID-19 дает серьезные осложнения на течение других болезней у пациентов, поэтому вопрос – как онкологические больные переносят коронавирус – был далеко не праздным. Ответ на него дал ведущий онколог Санкт-Петербургской больницы Российской академии наук Иван Рыков.

Реклама

По его словам, онкобольные переносят коронавирус не тяжелее, чем другие больные, сообщает "Интерфакс".

"У нас были пациенты, которые перенесли COVID и нуждались дальше в проведении химиотерапии. Мы поначалу очень боялись, потому что первое время было непонятно, чего от них ожидать. Все боялись, что на фоне иммуносупрессии (угнетение иммунитета. – Ред.) они "сгорят" мгновенно", – рассказал Рыков.

"Сейчас мы уже знаем, что это не так. Наши онкологические пациенты переносят COVID ничуть не хуже, чем остальные, и мы сейчас больше ничего не боимся. Это вопрос опыта и взаимодействия (разных отделений. – Ред.)", – добавил он.

Читайте также: В Китае назвали группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса

Реклама

В свою очередь заведующая амбулаторным терапевтическим отделением Санкт-Петербургской больницы РАН Полина Игнатьева отметила, что риски снижает здоровый образ жизни.

"Ожирение тоже является фактором риска ковидной инфекции: пациенты, страдающие ожирением, соответственно чаще и тяжелее переносят эту вирусную инфекцию. Здоровый образ жизни в лечении ожирения нам очень поможет", – отметила она.

Заместитель главного врача Санкт-Петербургской больницы РАН Марина Баллюзек подчеркнула, что больше других рискуют пациенты с диабетом и гипертонией. В качестве профилактики, помимо соблюдения гигиены и социальной дистанции, врачи рекомендуют принимать витамин D и цинк.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Германии в онкологическом отделении коронавирусом заразилось 20 пациентов и 20 сотрудников.

Также сообщалось, что коронавирус добрался до онкодиспансера на Прикарпатье.

Видео: Ивано-Франковская областная государственная администрация

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама