Українська
$ 28,19
32,96
  1. Мировые новости
  2. Россия

Медик рассказал, как онкобольные переносят COVID-19

24 сентября, 15:57

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Специалисты назвали самые уязвимые для коронавируса группы больных

Инфицирование COVID-19 дает серьезные осложнения на течение других болезней у пациентов, поэтому вопрос – как онкологические больные переносят коронавирус – был далеко не праздным. Ответ на него дал ведущий онколог Санкт-Петербургской больницы Российской академии наук Иван Рыков.

Реклама

По его словам, онкобольные переносят коронавирус не тяжелее, чем другие больные, сообщает "Интерфакс".

"У нас были пациенты, которые перенесли COVID и нуждались дальше в проведении химиотерапии. Мы поначалу очень боялись, потому что первое время было непонятно, чего от них ожидать. Все боялись, что на фоне иммуносупрессии (угнетение иммунитета. – Ред.) они "сгорят" мгновенно", – рассказал Рыков.

"Сейчас мы уже знаем, что это не так. Наши онкологические пациенты переносят COVID ничуть не хуже, чем остальные, и мы сейчас больше ничего не боимся. Это вопрос опыта и взаимодействия (разных отделений. – Ред.)", – добавил он.

Читайте также: В Китае назвали группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса

Реклама

В свою очередь заведующая амбулаторным терапевтическим отделением Санкт-Петербургской больницы РАН Полина Игнатьева отметила, что риски снижает здоровый образ жизни.

В тренде
Колесникова троллит похитителей: Не умеют делать свою работу, везде бардак и хаос

"Ожирение тоже является фактором риска ковидной инфекции: пациенты, страдающие ожирением, соответственно чаще и тяжелее переносят эту вирусную инфекцию. Здоровый образ жизни в лечении ожирения нам очень поможет", – отметила она.

Заместитель главного врача Санкт-Петербургской больницы РАН Марина Баллюзек подчеркнула, что больше других рискуют пациенты с диабетом и гипертонией. В качестве профилактики, помимо соблюдения гигиены и социальной дистанции, врачи рекомендуют принимать витамин D и цинк.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Германии в онкологическом отделении коронавирусом заразилось 20 пациентов и 20 сотрудников.

Также сообщалось, что коронавирус добрался до онкодиспансера на Прикарпатье.

Видео: Ивано-Франковская областная государственная администрация
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рак онкология коронавирус онкобольные COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Такого ужаса не видел еще никто": как Россия с моря заблокировала Крым (карта)Украина
Навальный сделал первое заявление после отравления
Навальный сделал первое заявление после отравленияРоссия
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к Путину
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к ПутинуПолитика
В России военные ракетой уничтожили свой же танк: появились фото
В России военные ракетой уничтожили свой же танк: появились фотоРоссия
Собчак нарушила закон Украины ради интервью с Поклонской
Собчак нарушила закон Украины ради интервью с ПоклонскойПолитика
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую "Армату"Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять