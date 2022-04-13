Медведчук не гражданин РФ – Песков отреагировал на предложение обменять политика-беглеца

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена главы партии "Оппозиционная платформа – За життя", кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Он заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
Об этом сообщает ТАСС.
"Медведчук – не гражданин РФ, и Кремль не знает, хочет ли политик, чтобы Москва участвовала в ситуации вокруг него", – сказал Песков.
Далее по теме
При этом он добавил, что Медведчук никогда не имел закулисных отношений с РФ, а судебный процесс над ним проводился "под надуманными предлогами, но он принял непростое решение остаться в Украине".
"Медведчук всегда выступал за мир и против войны, и никакой военной операции на Украине не было бы, если бы в Киеве учитывали идеи Медведчука о нормализации отношений", – заявил Песков.
Что известно о задержании Медведчука?
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Виктора Медведчука. Он так и не смог покинуть страну, однако скрывался.
- Нардеп из "Слуги народа" Юрий Камельчук допустил, что он мог скрываться в Закарпатской области. Источники издания LB.ua утверждают, что Медведчука задержали при попытке пересечь границу Украины. Вероятно, он пытался сбежать в Приднестровье.
- В тот же день Служба безопасности Украины напомнила, что избежать наказания не получится ни у одного предателя нашего государства.
- Стоит отметить, что Медведчук был задержан в украинской военной форме. Вероятно, он маскировался.
- В Кремле уже успели прокомментировать задержание нардепа. Там считают, что фото с задержанным политиком еще нуждается в проверке из-за якобы "большого количества фейков".
- Тем временем бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного на мариупольцев.
- В свою очередь глава государства Владимир Зеленский выступил с предложением обменять задержанного политика на украинских военных, которые находятся в плену у россиян.
- Советник главы офиса президента Алексей Арестович отметил, что из-за тесных связей Медведчука с РФ он может знать "много интересного", поскольку имеет отношение "к Путину, войне, подготовке этой войны, организации пророссийского движения в Украине".