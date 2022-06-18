Медведев дал высокомерный ответ, возможны ли переговоры с Украиной

Бывший президент России, а нынче заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев продолжает делать громкие заявления в адрес Украины, хотя его никто не спрашивает. Теперь он высказал свое мнение относительно прямых переговоров с нашей страной, о чем несколькими часами ранее заявил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия.
Свое мнение Медведев написал на телеграм-канале.
Мнение Димона
"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить", – написал Медведев, тем самым выразив уверенность в победах своей армии.
Напомним, что утром в комментарии Голосу Америки Арахамая сообщил, что возобновление мирных переговоров с Россией возможно, когда ВСУ укрепят позиции на фронте.
Готов к переговорам и президент Украины Владимир Зеленский. Правда, с условием – только в том случае, если в повестке дня будет вопрос о прекращении войны в нашей стране.
Цитаты Димона
- 16 июня Медведев высказался относительно приезда в Украину лидеров Франции, Италии, Германии и Румынии. Ему почему-то этот визит не понравился.
- "Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль", – написал россиянин на своем телеграм-канале.
- Съехидничал он и относительно санкций, которые все вводятся и вводятся, а осенью Россию ждет целый санкционный урожай.
- Еще ранее Медведев обещал "уничтожить ублюдков и выродков", правда, не уточнил, кто же эти нехорошие люди.