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Медведев поугрожал украинским властям похищением из-за задержания Медведчука

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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13 апреля, 20:54
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Спецоперация была проведена благодаря СБУ
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев (слева) и глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук (справа снизу)
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев (слева) и глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук (справа снизу) / Фото: Коллаж: Сегодня

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал задержание в Украине главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

О задержании он написал в Telegram.

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"Запирать дверь на ночь"

"Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", – написал он.

Напомним, ранее в России отреагировали на задержание Виктора Медведчука. Там считают, что фото с задержанным политиком еще нуждается в проверке.

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