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Медведев пригрозил Молдове большой войной и отключением газа

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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25 июня, 19:40
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Также Кишинев предупрежден о коварных планах Румынии
Майя Санду даже отвечать на это не будет / Коллаж "Сегодня"
Майя Санду даже отвечать на это не будет / Коллаж "Сегодня"

Пока международный преступник Владимир Путин силится перед камерами продемонстрировать свою дееспособность на встрече с белорусским диктатором Александром Лукашенко, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев решил попугать кандидата в члены ЕС Молдову в ответ на желание этой независимой страны присоединиться к европейским санкциям.

Целую статью по этому поводу написал Медведев на своем телеграм-канале.

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Понесло...

"Набравшая скорость девальвация молдавской государственности проходит по украинским лекалам – во главу угла ставится ненависть к нашей стране. Принят безобразный закон о запрете георгиевской ленточки, символизирующей победу над нацизмом, искореняются российские СМИ, неугодные оппозиционные лидеры под надуманными предлогами бросаются за решётку", – возмутился Димон.

Потом он перешел к угрозам на случай, если Кишинев подключится к общеевропейским санкциям против его кровавой Федерации.

"Теперь они побежали впереди паровоза. Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, ещё не попав в ЕС... Нужно ли это обычным гражданам Молдавии: молдаванам, русским, украинцам? Им-то ведь ничего не обещали. Разве что эфемерные "европерспективы" в статусе кандидата в ЕС. То есть безумно дорогие энергоносители и окончательную утрату российского рынка для молдавских овощей, фруктов и вина. И конечно, высоченные европейские цены в магазинах совсем не богатой Молдавии", – грозил и грозил Медведев.

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Румыния ждет

Медведев также озвучил старую песню о том, что Румыния мечтает поглотить Молдову, что и ждет эту страну вместо самостоятельного вступления в ЕС.

"Гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare). Румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии. А теперь и буквально. Первое в истории совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии депутаты завершили исполнением танца, взявшись за руки. Выглядело весьма забавно. Но последствия могут быть куда менее смешными", – предупредил бывший президент РФ.

В этом вопросе без угрозу от Димона также не обошлось. "И последний штрих о Romania Mare. Если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России", – сказал он. Правда, не уточнил, потянет ли еще один фронт армия России, уже потерявшая в Украине официально почти 35 тысяч своих вояк, включая высший командный состав.

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Бредни Димона

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