Медведев пригрозил Молдове большой войной и отключением газа

Пока международный преступник Владимир Путин силится перед камерами продемонстрировать свою дееспособность на встрече с белорусским диктатором Александром Лукашенко, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев решил попугать кандидата в члены ЕС Молдову в ответ на желание этой независимой страны присоединиться к европейским санкциям.
Целую статью по этому поводу написал Медведев на своем телеграм-канале.
Понесло...
"Набравшая скорость девальвация молдавской государственности проходит по украинским лекалам – во главу угла ставится ненависть к нашей стране. Принят безобразный закон о запрете георгиевской ленточки, символизирующей победу над нацизмом, искореняются российские СМИ, неугодные оппозиционные лидеры под надуманными предлогами бросаются за решётку", – возмутился Димон.
Потом он перешел к угрозам на случай, если Кишинев подключится к общеевропейским санкциям против его кровавой Федерации.
"Теперь они побежали впереди паровоза. Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, ещё не попав в ЕС... Нужно ли это обычным гражданам Молдавии: молдаванам, русским, украинцам? Им-то ведь ничего не обещали. Разве что эфемерные "европерспективы" в статусе кандидата в ЕС. То есть безумно дорогие энергоносители и окончательную утрату российского рынка для молдавских овощей, фруктов и вина. И конечно, высоченные европейские цены в магазинах совсем не богатой Молдавии", – грозил и грозил Медведев.
Румыния ждет
Медведев также озвучил старую песню о том, что Румыния мечтает поглотить Молдову, что и ждет эту страну вместо самостоятельного вступления в ЕС.
"Гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare). Румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии. А теперь и буквально. Первое в истории совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии депутаты завершили исполнением танца, взявшись за руки. Выглядело весьма забавно. Но последствия могут быть куда менее смешными", – предупредил бывший президент РФ.
В этом вопросе без угрозу от Димона также не обошлось. "И последний штрих о Romania Mare. Если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России", – сказал он. Правда, не уточнил, потянет ли еще один фронт армия России, уже потерявшая в Украине официально почти 35 тысяч своих вояк, включая высший командный состав.
Бредни Димона
- Не так давно Медведев размышлял на тему, быть ли переговорам Украины с Россией и оговорился, что не факт, что будет с кем договариваться, что тут же расценили, как прогноз автора по развалу РФ к августу.
- 16 июня Медведев высказался относительно приезда в Украину лидеров Франции, Италии, Германии и Румынии. Ему почему-то этот визит не понравился.
- Еще ранее Медведев обещал "уничтожить ублюдков и выродков". Правда, так и не уточнил, кого имел в виду.
- Немецкий дипломат и новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген дал оценку нынешним высказывания бывшего президента России Дмитрия Медведева. По версии немецкого дипломата, сегодня Медведев – клоун.