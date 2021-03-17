Українська
$ 27,65
32,96
  1. Мировые новости
  2. Россия

"Мегафонная дипломатия": Россия закатила истерику из-за доклада разведки США

17 марта, 09:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российские дипломаты жалуются, что Америка не представила доказательств вмешательства в выборы

Разведка США заявила о вмешательстве в президентские выборы, на что в России ответили вполне ожидаемо и в своем стиле, назвав эти обвинения безосновательными.

Реклама

Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США.

Российские дипломаты закатили истерику, что американская разведка не приводит никаких доказательств вмешательства РФ.

"Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Констатируем, что Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", главная цель которой – поддерживать негативный фон вокруг России и возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков", – заявили в посольстве.

В тренде
Какие страны приостановили вакцинацию AstraZeneca (список)

Россия считает, что такие заявления США не способствуют нормализации двусторонних отношений.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 16 марта разведка США опубликовала доклад о вмешательстве в американские выборы. Там среди прочего указывается, что Россия пыталась дискредитировать кандидата в президенты Джо Байдена и оказывала поддержку его сопернику Дональду Трампу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США выборы в США вмешательство России

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)
Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)Украина
Нельзя отдельно встречаться с Путиным: Яценюк дал Зеленскому совет
Нельзя отдельно встречаться с Путиным: Яценюк дал Зеленскому советВласть
Россия жестко
Россия жестко "спалилась" на Донбассе: бойцам ВСУ неожиданно свалился беспилотник ФСБ (фото)Донбасс
Мариуполь и Одесса
Мариуполь и Одесса "хотят в Россию". Муж пропагандистки Скабеевой сделал скандальное заявлениеРоссия
Захарова нервно ответила на слова Кравчука о
Захарова нервно ответила на слова Кравчука о "зеркальном ответе ВСУ"Власть
В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским
В Кремле назвали условие для встречи Путина с ЗеленскимВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять