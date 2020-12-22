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Michelin впервые едет в Москву: будут искать украинский борщ

22 декабря, 11:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Западные гастроинспекторы "подарили" России изюминку украинской кухни

Составители знаменитого международного ресторанного путеводителя Michelin назвали борщ "эмблематическим" для России блюдом.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Michelin Guides 21 декабря.

В компании объявили о намерении впервые в истории провести оценку московских ресторанов, отметив "богатую историю" и аутентичность российской кухни.

Инспекторы Michelin также считают, что российские шеф-повары "охотно используют овощи и ароматные травы, которые раскрывают живые уникальные ароматы таких эмблематических первых блюд этой страны, как борщ или рассольник".

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Оценка российских ресторанов намечена на середину 2021 года.

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Напомним, что борщ является традиционным украинским блюдом. Чтобы зафиксировать это официально, Министерство культуры объявило о намерениях добиться внесения борща в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

Видео: Сегодня

В рамках этой инициативы Минкульт решил провести соревнования по приготовлению борща среди членов украинского правительства. В конкурсе примут участие министры экологии, культуры, иностранных дел и юстиции, а также вице-премьер по евроинтеграции.

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Россия Москва борщ рестораны украинская кухня

Источник: Сегодня

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