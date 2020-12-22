Michelin впервые едет в Москву: будут искать украинский борщ

Составители знаменитого международного ресторанного путеводителя Michelin назвали борщ "эмблематическим" для России блюдом.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Michelin Guides 21 декабря.
В компании объявили о намерении впервые в истории провести оценку московских ресторанов, отметив "богатую историю" и аутентичность российской кухни.
Инспекторы Michelin также считают, что российские шеф-повары "охотно используют овощи и ароматные травы, которые раскрывают живые уникальные ароматы таких эмблематических первых блюд этой страны, как борщ или рассольник".
Оценка российских ресторанов намечена на середину 2021 года.
Напомним, что борщ является традиционным украинским блюдом. Чтобы зафиксировать это официально, Министерство культуры объявило о намерениях добиться внесения борща в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.
В рамках этой инициативы Минкульт решил провести соревнования по приготовлению борща среди членов украинского правительства. В конкурсе примут участие министры экологии, культуры, иностранных дел и юстиции, а также вице-премьер по евроинтеграции.
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