МИД России обвинил Францию и Германию в создании "антироссийской коалиции"

Москва отреагировала на предложение ввести против нее санкции из-за Навального

Россия обвинила правительства Германии и Франции в нежелании сотрудничать и в угрозах и шантаже в ее адрес из-за их предложения ввести санкции в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом говорится в заявлении спикера МИД РФ Марии Захаровой.

"Судя по всему, Франция и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе "антироссийской коалиции" вопреки неоднократно звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям в приверженности партнерству с Россией", – заявила представитель РФ.

Захарова утверждает, что в Европе игнорируют все обращения Генпрокуратуры Росии и отказываются с ней сотрудничать по делу Навального.

"Призывают Евросоюз одобрить новые санкции против российских физических и юридических лиц, при этом попросту отбрасывая собственные обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Все обращения Генпрокуратуры России в рамках этой конвенции игнорируются", – говорится в заявлении.

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В то же время Захарова отметила, что возможности для нормализации диалога открыты, если в Европе откажутся от "попыток диктата".

Напомним, Германия и Франция намерены направить партнерам по Евросоюзу предложения по дополнительным индивидуальным санкциям из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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