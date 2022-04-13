Миф о "бесстрашных кадыровцах" оказался пиаром Дон-дона: они ни на что не способны

В Украине не боятся Кадырова и, более того, издеваются над ним, называя его "Дон-дон"

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его военные стали частью информационного поля России, направленного на внутреннюю аудиторию. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Центр противодействия дезинформации при РНСБО Украины.

По информации ЦПД, Кадыров пиарит своих военных, которые находятся в Украине, однако они, как солдаты мало на что способны, кроме как выставлять видео в соцсети.

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"Воюют и буряты, и башкири, и татары, но слышно всегда только о кадыровцах. При этом кадыровцы редко участвуют в боевых столкновениях. Они лучше экипированы и, в отличие от простых российских военных, им разрешено на войне пользоваться смартфонами и быть активными в соцсетях. Миф о "бесстрашных кадыровцах" растаял вместе с мифом о величии "второй армии в мире". Они плохо интегрированы в армию РФ, "воюют" в основном в 20 километрах от линии столкновения", – говорится в сообщении.

Российская пропаганда специально создает "страшный" образ Рамзана Кадырова и его боевиков, чтобы напугать украинцев. Видео стрельбы по светофорам, воротам и пустым домам, раздача награбленных продуктов и молитв на российских заправках – вызывают одни насмешки у украинцев.

Кадыровцы в Украине