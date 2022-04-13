Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Миф о "бесстрашных кадыровцах" оказался пиаром Дон-дона: они ни на что не способны

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 апреля, 01:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине не боятся Кадырова и, более того, издеваются над ним, называя его "Дон-дон"
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его военные стали частью информационного поля России, направленного на внутреннюю аудиторию. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Центр противодействия дезинформации при РНСБО Украины.

По информации ЦПД, Кадыров пиарит своих военных, которые находятся в Украине, однако они, как солдаты мало на что способны, кроме как выставлять видео в соцсети.

Реклама

"Воюют и буряты, и башкири, и татары, но слышно всегда только о кадыровцах. При этом кадыровцы редко участвуют в боевых столкновениях. Они лучше экипированы и, в отличие от простых российских военных, им разрешено на войне пользоваться смартфонами и быть активными в соцсетях. Миф о "бесстрашных кадыровцах" растаял вместе с мифом о величии "второй армии в мире". Они плохо интегрированы в армию РФ, "воюют" в основном в 20 километрах от линии столкновения", – говорится в сообщении.

Российская пропаганда специально создает "страшный" образ Рамзана Кадырова и его боевиков, чтобы напугать украинцев. Видео стрельбы по светофорам, воротам и пустым домам, раздача награбленных продуктов и молитв на российских заправках – вызывают одни насмешки у украинцев.

Кадыровцы в Украине

  • Практически во всех столкновениях около Ирпеня, Бучи и Ворзеля кадыровцы терпели поражение и несли сильные потери, что зафиксировано документально. После этого они всегда следовали третьим эшелоном позади линии фронта.
  • В первые дни вторжения России в нашу страну Кадыров сотрясал воздух угрозами и предупреждениями, что его головорезы возьмут Киев за три дня.
  • Потом Кадыров начал жаловаться, что украинцы звонят родственникам солдат-оккупантов родом из его региона и информируют их о смерти сыновей и мужей.
  • Пресс-секретарь белорусского лидера Светланы Тихановской Анна Красулина, ссылаясь на полученную оперативную информацию, сообщила 2 марта, что в белорусском Мозыре морги забиты убитыми чеченцами.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 12 апреля
1
Личный состав 19600
Личный состав
2
Самолеты 157
Самолеты
3
Вертолеты 140
Вертолеты
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артиллерия 349
Артиллерия
7
Средства ПВО 63
Средства ПВО
8
РСЗО 111
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 124
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1406
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять