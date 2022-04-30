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Министр обороны Великобритании сообщил, чего ожидать от Путина на 9 мая

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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30 апреля, 04:09
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Президент Российской Федерации может в этот день объявит всеобщую мобилизацию
Что готовит глава России на 9 мая / Коллаж "Сегодня"
Что готовит глава России на 9 мая / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин во время праздничного парада 9 мая объявит массовую мобилизацию. Все для того, чтобы нанести решающий удар по Украине.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Daily Mail.

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По словам британского министра, одним из аргументов Путина станет призыв к новой войне с "нацистами" всего мира. Массовую мобилизацию президент РФ может огласить на параде, посвященном окончанию участия России во Второй мировой войне в Москве.

"Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции. Он раскатывал поле, готовя почву для того, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса"", — сказал Уоллес.

В "ДНР" отказались от парада на 9 мая

В так называемой "ДНР" приняли решение не проводить военный парад и марш "Бессмертного полка" на 9 мая. Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что парад состоится, но только после "освобождения" территории всей Донецкой области от украинских войск.

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Отказ от массовых мероприятий Пушилин обосновал соображениями безопасности и якобы угрозой обстрела массового скопления людей и инфраструктуры. По его словам, акция "Бессмертный полк" будет в интерактивном формате.

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