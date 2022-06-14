Минкин объяснил, что стоит за разговорами о преемнике Путина

По словам журналиста, политика в РФ всегда была такая, что люди боялись, чтобы их назвали преемниками

Александр Минкин высказался о разговорах о преемнике Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

В новой России не будет преемника президента Владимира Путина. Разговоры о первом заместителе главы Администрации президента России Сергее Кириенко и других "претендентах" бессмысленны до краха нынешнего режима.

Об этом сообщил журналист Александр Минкин в эфире "Воздуха".

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По его словам, политика в РФ всегда была такая, что люди боялись, чтобы их назвали преемниками.

"Ведь тогда против них обрушивался действующий президент и все конкурирующие силы", — сказал Минкин, комментируя разговоры о первом замглавы АП Сергее Кириенко в качестве преемника.

Минкин считает: когда режим Путина рухнет, появится исторический шанс, как он появился в 1991 году, но тогда выбрали себе секретаря свердловского обкома.

"Сейчас говорить о том, что Россия должна согласиться на какого-то там преемника, — даже рассматривать это не надо, надо быть морально готовыми к другому развитию событий", — подчеркнул журналист.

Минкин добавил, что нужно говорить о возможных переменах, а не о том, "кто из путинских охранников стал губернатором".

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К слову, это свидетельство жесточайшей подковерной борьбы кланов. То есть, война на выживание, и Кириенко первого бросили под танки.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал: журналист-расследователь Belingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону заявил, что в близком окружении президента России Владимира Путина желают его смерти.

Также бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав заявил, что Путин скоро уйдет с поста, а его сменит секретарь Совбеза Николай Патрушев. Возможно, главу страны-агрессора хотят отправить в санаторий.

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Кроме того, первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко, похоже, всерьез нацелился стать преемником Владимира Путина. Об этом заявил журналист Александр Невзоров. Сайт "Сегодня" выяснил, есть ли шансы у Кириенко стать "наследником российского престола" и кто еще участвует в подковерной борьбе за кресло президента РФ.