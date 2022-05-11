Минобороны РФ жалуется школам на солдат-отказников – фото "письма позора"

Оккупанты отказываются воевать из-за огромных потерь ВС РФ

Минобороны РФ пишут "кляузы" на своих солдат. Фото: коллаж "Сегодня"

На фоне массовых отказов российских военных выполнять боевые задачи в Украине Минобороны РФ рассылает в школы, где они учились, так называемые письма позора.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

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В письме говорится, что "гвардии ефрейтор Детков Иван Александрович" во время нахождения в зоне боевых действий "проявил не свойственные воину-десантнику малодушие и трусость, в конечном итоге предательство".

"Он отказался выполнять специальные задачи, тем самым опозорил честь и славу региона", – пожаловалось российское военное руководство директору школы в поселке Новошахтинский Приморского края РФ (в письме: Новошахтенский (!) – Ред.).

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Ранее мы сообщали, что российские оккупанты, воюющие в Украине, озлоблены на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.

Также напомним, все больше российских военных начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украине. Особенно это касается оккупантов, которых отправили на перегруппировку после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ.