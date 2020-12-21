"Могло бы все пойти и по-другому". Отравитель Навального сознался в покушении

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который продолжает лечиться в Германии после отравления нервно-паралитическим ядом "Новичок", вывел на чистую воду сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который участвовал в покушении.

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Это стало уже вторым крупным провалом Федеральной службы безопасности РФ после публикации расследования Bellingcat, в котором были раскрыты имена восьмерых спецагентов, попытавшихся физически устранить Алексея Навального.

Сайт "Сегодня" подробно изучил, что же именно рассказал Кудрявцев.

Операция "Обмануть шпиона"

На официальном YouTube-канале Алексея Навального появилось видео "Я позвонил своему убийце. Он признался", посвященное расследованию покушения на него, которое произошло 20 августа в Томске.

В ролике говорится, что разговор с военным химиком Института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым (псевдоним "Соколов") состоялся ранним утром 14 декабря, до публикации журналистского расследования касательно отравления.

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Представившись помощником секретаря Совета безопасности РФ и экс-директора ФСБ Николая Патрушева, Навальный сказал, что ему необходимо подготовить краткий доклад для руководства страны.

После этого он 45 минут расспрашивал собеседника о причинах "полного провала" в Томске.

"Если бы чуть дольше летел..."

Изначально Кудрявцев не признается, ссылаясь на подписку о неразглашении, но потом подтверждает, что операцию действительно организовала ФСБ.

В частности, в ней участвовали полковник Станислав Макшаков, бывший врач Иван Осипов и другой сотрудник Института криминалистики ФСБ Василий Калашников (этого имени не было в расследовании СМИ).

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ФСБшник утверждает, что работа отравителей была слаженной и "вопрос прорабатывался досконально", однако из-за "нюансов" произошел провал.

Первой причиной он называет то, что самолет из Томска в Москву, в котором Навальному стало плохо, слишком быстро совершил экстренную посадку в городе Омск. А второй – оперативное вмешательство медиков, которые ввели антидот.

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"Ситуация сложилась не в нашу пользу. Я так считаю. Если бы чуть дольше летел, то могло бы все пойти и по-другому", – подчеркивает Кудрявцев.

Отравитель признает, что яд в тело оппозиционера попал через нижнее белье – "Новичок" наносили на паховую часть трусов.

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Также Кудрявцев говорит, что дважды летал в Омск (через неделю и через три недели после отравления), чтобы обработать вещи Навального химическими растворами и смыть остатки яда. После этого их вернули сотрудникам транспортной полиции.

Касательно самого Алексея Навального спецагент говорит, что оппозиционер ведет себя очень осторожно, часто меняет мобильные номера и "лишних движений" не делает.

При этом Константин Кудрявцева достаточно уверенно утверждает, что ни Навальный, ни члены его группы не смогут опознать никого из участников операции.

А что было потом?

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что за три часа после появления видео просмотрели более 3,7 млн раз.

А по информации "Медузы", после публикации ролика к квартире Кудрявцева приехала юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и начала вести прямую трансляцию в Periscope. Женщина утверждает, что отравитель не выходит из дома с 7 утра.

Вскоре возле дома появились полицейские, а мобильный оператор отключил Соболь и домашний интернет, и телефон.

Полиция требует, чтобы Соболь вышла из машины, но она продолжает сидеть внутри.

Напомним, что на прошедшей пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос об отравлении Навального. Тот подтвердил, что российские спецслужбы за ним следят, но отказался подтверждать их причастность к покушению.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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