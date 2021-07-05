Мощный потоп добрался до Сочи. Вода сносит авто, людей готовят к эвакуации, есть погибший – видео

Улицы, дороги и жилые дома затоплены – что сейчас происходит в городе

Наводнение в Сочи. Коллаж "Сегодня"

Пока в оккупированном Крыму ликвидируют последствия непогоды, ливни добрались до российского города Сочи. На нескольких реках критически поднялся уровень воды, жителей предупреждают об эвакуации.

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Реклама

Отмечается, что река Хорота вышла из берегов. Также критический уровень у реки Мацеста. Жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации.

Сейчас в городе воют сирены, вода заливает улицы, дороги и жилые дома. Затопило первый этаж городской больницы. Также приостановили проведение экскурсий для туристов.

Реклама

Как пишет 74.ru, из-за последствий стихии в Сочи один человек погиб и двое пострадали — во время ливня на них упало дерево.

Напомним, в Крыму после потопа море превратилось в свалку.

Также мы писали, что во время масштабного потопа в Ялте затопило Ялтинский крокодиляриум.