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Мощный потоп добрался до Сочи. Вода сносит авто, людей готовят к эвакуации, есть погибший – видео

5 июля 2021 12:47

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Улицы, дороги и жилые дома затоплены – что сейчас происходит в городе

Наводнение в Сочи. Коллаж "Сегодня"

Наводнение в Сочи. Коллаж "Сегодня"

Пока в оккупированном Крыму ликвидируют последствия непогоды, ливни добрались до российского города Сочи. На нескольких реках критически поднялся уровень воды, жителей предупреждают об эвакуации.

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

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Отмечается, что река Хорота вышла из берегов. Также критический уровень у реки Мацеста. Жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации.

Сейчас в городе воют сирены, вода заливает улицы, дороги и жилые дома. Затопило первый этаж городской больницы. Также приостановили проведение экскурсий для туристов.

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Как пишет 74.ru, из-за последствий стихии в Сочи один человек погиб и двое пострадали — во время ливня на них упало дерево.

Напомним, в Крыму после потопа море превратилось в свалку.

Также мы писали, что во время масштабного потопа в Ялте затопило Ялтинский крокодиляриум.

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