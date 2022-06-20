Москалькова озвучила новый официальный бред России

Так называемый омбудсмен заявила о якобы репрессиях в Украине

Москалькова сочинила басню про украинских пленных / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне продолжают удивлять своим враньем по поводу войны в Украине. Так, омбудсмен по "правам человека в РФ" Татьяна Москалькова придумала, что матери украинских военных якобы не хотят забирать их из российского плена, сообщает канал NEXTA. При этом она даже не может правильно поставить ударение в слове "украинских" и явно спотыкается на нем.

"Сегодня ко мне поступает новая категория обращений — от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей. Потому что они считают, что они будут либо заново отправлены на фронт, либо будут подвержены репрессиям", — заявила она.

Реклама

Бредни российской пропаганды

Ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Николаев российские войска должны захватить до 1 сентября. Она возмутилась, что в школах вычеркнули из учебной программы русский язык.

Пропагандист Владимир Соловьев уже предлагает, чтобы Россия захватывала страны, в которых производятся интересующие РФ товары. В частности, он заговорил о производстве запчастей для техники.

А вот до российского пропагандиста Карена Шахназарова дошло, что "решить украинский вопрос" только военным путем не получится, украинцы – это реальный народ.