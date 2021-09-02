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Москва боится вступления Украины в НАТО и угрожает контрмерами

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
2 сентября, 15:01
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Песков заявил, что Россия, в случае вступления Украины в НАТО, проведет перебалансировку ситуации
Вступление Украины в НАТО представляет опасность для Москвы. Фото: коллаж "Сегодня"
Вступление Украины в НАТО представляет опасность для Москвы. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", – сказал он.

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Вступление Украины в НАТО

  • Возможность вступления Украины в НАТО обсуждается как минимум последние десятилетия. С приходом к власти президента Виктора Ющенко в 2005 году сотрудничество с НАТО приобрело формат "ускоренного диалога", который был призван стать первым шагом на пути вхождения Украины в Североатлантический альянс. В 2010 году с приходом к власти Виктора Януковича внешнеполитическим приоритетом Украины вновь стал внеблоковый статус. Однако после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе украинские власти вновь заговорили о намерениях вступить в НАТО.
  • В начале июня президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО незамедлительно решить вопрос с членством страны в Альянсе, добавив, что Киев уже готов получить План действий по подготовке к членству. Позднее страны НАТО подтвердили намерение принять Украину и Грузию в свои ряды. При этом в Альянсе не указали конкретные даты их принятия в НАТО
  • В середине июля президент США Джо Байден заявил, что для присоединения к НАТО Киев должен в первую очередь решить проблему коррупции. 14 июня в итоговом заявлении страны НАТО подтвердили решение о принятии Украины в Альянс, которое было принято на саммите в Бухаресте в 2008 году, но конкретные сроки вступления в нем не указывались.
  • Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Вашингтона ясности относительно условий вступления страны в НАТО. Тогда речь шла о реформах, которые Киев должен провести для присоединения к Альянсу.
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Ранее мы сообщали, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказала свою позицию, когда Украина может вступить в НАТО.

Также напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал Западу, почему Украина должна быть в ЕС и НАТО.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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