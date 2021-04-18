Может умереть в любой момент: врач опубликовал анализы Навального (фото)

У российского оппозиционера большие проблемы с почками и серцем, что может привести к фатальным последствиям

Политзаключенный российский оппозиционер Алексей Навальный, который уже более двух недель голодает в колонии, должен наблюдаться в реанимации, так как "может умереть в любой момент".

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Об этом написал его врач Ярослав Ашихмин в Facebook.

Он также опубликовал фото результата анализа крови Навального и прокомментировал приведенные там данные.

По словам врача, у Навального сейчас проблемы с почками и серцем, что может привести к фатальным последствиям.

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"Калий 7,1 ммоль/л (это очень много), рост креатинина более чем на 50%, мочевая кислота > 800 ммоль/л. Это может быть связано с прогрессирующей почечной недостаточностью (мочевая кислота "забила" канальцы нефронов почек). Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия", – написал Ашихмин.

Он добавил, что оппозиционер может умереть от остановки сердца и отметил, что публикует личные данные с согласия родственников Алексея.

Напомним, ранее супруга Алексея Навального Юлия после посещения его в колонии рассказала, что оппозиционер говорит с трудом и сильно похудел.

Ранее Навальный жаловался на бездействие тюремных врачей – после жалоб на боли в спине и онемение ноги ему давали лишь обезболивающее.

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