"Мы на нулевой отметке": в России выставили претензии к участникам "нормандского" формата

Дмитрий Козак заявил, что Украина манипулирует Германией и Францией

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Российской Федерации появилась полная ясность относительно того, чего "стоят все заявления различных политиков и партнеров".

Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя встречу 10 февраля советников лидеров стран "нормандского формата".

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"Тоже результат"

"Вчера состоялось такое знаковое совещание в "нормандском формате", которое, как я вчера заявил, закончилось безрезультатно. Но отрицательный результат – тоже результат. У нас появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров", – сказал он.

Дмитрий Козак / Фото: сайт Кремля

По словам Козака, трое из четырех участников "нормандского формата" не готовы выполнять Минские соглашения – вплоть до того, что Украина "отказалась цитировать их положения".

"Это фактически отказ от выполнения Минских соглашений. Стало ясно, что все эти годы мы вели такую игру и оказалось, что во всяком случае 3-е из 4-х участников нормандского формата не готовы выполнять Минские соглашения. Это был полный блеф. Мы находимся на нулевой отметке. Часы остановились 9 марта 2015 года", – заявил он.

Кроме этого, Козак заявил, что Украина "манипулирует Германией и Францией при работе в "нормандском формате", а они поддаются и поддерживают ее абсурдные предложения".

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"Нормандский формат"

В Берлине завершились переговоры политических советников лидеров "Нормандской четверки", которые длились более 9 часов. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что по итогам переговоров стороны "не смогли прийти к какому-то общему документу".

По словам Ермака, участники переговоров были едины в том, что "надо разблокировать и активизировать работу Трехсторонней контактной группы".

"Украинская сторона настроена на конструктивный диалог. Все подтвердили сегодня, что у нас есть Минские договоренности, их нужно выполнять", – сказал он.

В свою очередь Дмитрий Козак заявил, что Украина на переговорах отказывается от прямого диалога с представителями ОРДЛО. По его словам, это главное разногласие, затянувшее переговоры. Он отметил, что Киев не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения по Донбассу о будущем статусе в составе Украины.

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Угроза со стороны России

Российская Федерация разместила более чем 100-тысячную армию возле границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

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