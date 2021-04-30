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На автобус с детьми в России упал КамАЗ – пятеро погибли (видео)

30 апреля, 18:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В России произошла крупная авария с участием детей, пятеро из которых погибли.

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Об этом сообщает Интерфакс.

Трагедия произошла возле поселка Ямки в Ставропольском крае РФ – в аварию попали микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором ехала детская баскетбольная команда, КамАЗ и другая грузовая машина.

Всего в микроавтобусе находились 18 пассажиров: 14 подростков в возрасте от 12 до 14 лет и четверо сопровождавших их взрослых. Они направлялись из города Волгограда на спортивные соревнования в Черкесск.

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В результате случившегося пятеро детей погибли (изначально сообщалось о шести жертвах, но одного из них реанимировали), а все остальные попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

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Как сообщили в ГИБДД РФ, в случившемся виновен водитель КамАЗа – на повороте грузовик опрокинулся на микроавтобус с детьми.

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