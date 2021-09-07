Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня" ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

На бога надейся, а сам не плошай: патриарх Кирилл использует аппарат для дезинфекции воздуха

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
7 сентября, 09:51
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На сайте производителя аппарата сообщается, что он обеззараживает помещения с эффективностью до 99%
Прибор "Дезар" обнаружили в алтаре. Фото: facebook.com/saken.aymurzaev
Прибор "Дезар" обнаружили в алтаре. Фото: facebook.com/saken.aymurzaev

Российский журналист Сакен Аймурзаев заметил в алтаре Храма Христа Спасителя в Москве, где боролись с коронавирусом с помощью крестных ходов, специальный прибор, который дезинфицирует воздух.

"На фотографиях конца августа у кресла патриарха в алтаре заметен агрегат. (На самом деле их два, установлены по обе стороны от Царских врат). Это ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор дезинфектор системы Дезар. На сайте производителя, российской компании Кронт, пишут, что облучатель "обеспечивает наивысшую степень дезинфекции (99,9 %) и соответствует высочайшим требованиям, предъявляемым к состоянию воздуха в операционных, ожоговых, родильных отделениях, там, где требуется полная стерильность"", – написал Аймурзаев на своей странице в Facebook.

Реклама

Журналист пишет, что появление такой машины в алтаре можно трактовать по-разному.

"Кто-то скажет, что патриарх боится, кто-то – что его так охраняет ФСО (дезинфекторы появились во многих высочайших российских кабинетах и в кабинете Путина – тоже). Но в первую очередь, аппарат Дезар – знак того, что всю серьезность пандемии в РПЦ осознают, если обеспечивают полную стерильность на патриарших службах. А все остальное – дело частное и перегибы на местах", – говорится в сообщении.

Читайте также:

Коронавирус "Дельта" косит россиян. В РФ – новый рекорд смертности

Коронавирус в России

  • По состоянию на 6 сентября, в России выявили еще 17 856 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
  • Вторую неделю подряд число новых заболевших коронавирусом в РФ держится на уровне более 18 тыс. или менее 18 тыс., эпидемиологи говорят о стабилизации эпидситуации и устойчивом снижении новых случаев в отдельных регионах.
  • В стране умерли за сутки 790 пациентов. Наибольшее число скончавшихся в Москве – 46.
  • Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 187 990.
  • Поправились и выписаны уже 6,285 млн пациентов, в том числе 14 276 за минувшие сутки.
  • Всего за пандемию в РФ зарегистрировано 7 млн 030 455 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса умер настоятель собора из окружения патриарха Кирилла.

Реклама

Также напомним, Патриарх Кирилл назвал главное предназначение коронавируса.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦

7 сентября 1991. Крымские татары провели пикет на Площади Независимости и в Мариинском парке Киева

Погрузиться в тот день
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 197 случая за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять