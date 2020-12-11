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На этот раз без пулеметов. Как Кадыров отреагировал на новые санкции США

11 декабря, 10:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Полгода назад тоже были санкции, но тогда Кадыров пригрозил Помпео пулеметами

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко ответил на новые санкции США, назвал это лицемерием и уверяет, что на жизнь Чеченской Республики это никак не повлияет.

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Об этом он написал в своем Telegram.

Он напомнил, что члены семьи террориста Бен Ладена спокойно жили в США и их никто не наказывал санкциями.

"Этому только одно название – дебилизм, потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда … Кроме как лицемерием это не назовешь. Я не удивляюсь этому событию, равно как и не пугаюсь", – написал Кадыров.

При этом он уверяет, что санкции не мешают и не повлияют на развитие Чечни.

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"А знаете, что смешно? В сегодняшних санкционных списках США и Британии нет совпадений. Обе страны согласовывают между собой списки. Видимо, экономят бумагу. Я тут всерьез подумал о том, чтобы подать заявку в Книгу Гиннесса. Рекорд будет носить название "Самое большое количество занесенных в санкционные списки людей и организаций одной республики", – написал глава Чечни.

Кадыров уверен, что новые санкции еще "аукнуться США".

Напомним, что в июле Госдеп США ввел санкции против Кадырова и его семьи за нарушением прав человека в Чечне. Тогда Кадыров ответил США с пулеметами в руках.

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США Чечня санкции Рамзан Кадыров

Источник: Сегодня

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