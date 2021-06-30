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На фоне учений Sea Breeze Россия отправила в Черное море подлодку и авиацию

30 июня 2021 15:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Субмарина Колпино с крылатыми ракетами Калибр дежурит в Черном море под видом учений и следит за маневрами Украины и стран НАТО

Российская подводная лодка. Фото: facebook.com/vmf.press

Российская подводная лодка. Фото: facebook.com/vmf.press

Россия из-за украинских учений Sea Breeze-2021 отправила в Черное море подводную лодку и авиацию якобы под видом своих учений.

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Об этом заявили в Черноморском флоте РФ, передает Интерфакс.

Подлодка "Колпино" с крылатыми ракетами "Калибр" вышла на учения в Черное море на фоне маневров Sea Breeze.

"В ходе комплексного учения подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнив погружения на различные глубины, с максимальной глубиной более 200 метров. Следующим этапом совершенствования морской выучки подводников станет глубоководное погружение с проведением элемента боевой подготовки – "покладка на грунт", – заявили военные.

Задействовала Россия в своих маневрах в Черном море и вертолеты Ка-27, которые взлетали с палубы корабля "Павел Державин".

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"В тренировке были задействованы вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили порядка десяти взлетов и посадок на палубу корабля. Вертолетчики морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем корабля отработали в море задачи по взлетам и посадкам на палубу на ходу и при стоянке на якоре, как в светлое, так и в темное время суток", – сообщили в Черноморском флоте.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 июня в Украине начались учения Sea Breeze-2021. Эксперты прогнозируют провокации со стороны России, но командование украинских и американских сил их не боится.

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