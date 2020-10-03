На Камчатке экологическая катастрофа. Юрий Дудь обвинил власть (видео)

Российские журналисты и природоохранные организации бьют в набат – на Камчатке начали массово умирать морские обитатели, тысячи тела устлали тихоокеанское побережье России.
В частности, в своем Instagram известный журналист Юрий Дудь опубликовал видео, на котором видна предполагаемая причина мора животных – нефтяное пятно огромных размеров у берегов Камчатки.
В российском отделении Greenpeace сообщили, что власти проверили пробы воды и обнаружили превышение содержания нефтепродуктов в 4 раза, а фенола и других веществ – в 2,5.
"Масштаб загрязнения до сих пор не определен, но тот факт, что мёртвых животных находят по всему побережью, подтверждает серьезность ситуации", – пишут активисты.
На это фоне Greenpeace обратился в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны РФ и Генпрокуратуру РФ, а Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура РФ начала проверку.
Проблемы с водой начались еще несколько недель назад – тогда у многих, кто вступал с ней в контакт, появилась тошнота, рвота, слабость, высокая температура. У некоторых врачи диагностировали ожоги роговицы глаза.
Примерно в то же время в районе Камчатки проходили военные учения Вооруженных сил РФ. Поэтому предполагается, что к случившемуся могут быть причастны власти.
Кроме того, активисты опубликовали спутниковые снимки, на которых видно слив химикатов в одной из российских рек, которые впадают в Тихий океан. Выше по реке находится военный полигон.
Напомним, ранее в этом году в России произошла другая экологическая катастрофа – летом на предприятии компании "Норникель" в Красноярском крае РФ случилась крупная утечка дизельного топлива в реки Дальдыкан и Амбарная.
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