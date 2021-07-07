На Камчатке нашли тела девяти погибших при крушении самолета Ан-26

Место крушения самолета Ан-26. Фото: коллаж "Сегодня"
Спасатели обнаружили тела девяти погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших", – сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что для опознания погибших, вероятно, понадобится генетическая экспертиза. Сейчас поисковые работы продолжаются.
Спасатели и волонтеры будут искать тела погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 до прилива.
"Поисковые работы будут вестись до начала прилива в 18 часов. Транспортировать тела будут в Палану, все для опознания здесь есть. Ожидается прилет судмедэкспертов", – сказали в администрации поселка Палана.
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Напомним, самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского утром 6 июля. Он должен был приземлиться в поселке Палана, но незадолго до посадки с экипажем пропала связь.
Обломки самолета нашли в 4–5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Паланы со стороны береговой линии. По предварительной информации, Ан-26 мог разбиться при заходе на второй круг при посадке из-за плохой видимости.
На борту самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе глава поселка. По предварительным данным санавиации, все они погибли.
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