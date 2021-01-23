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На картах Google Maps появился дворец Путина

23 января, 13:35

Ольга Литвин Ольга Литвин

До недавнего времени тайную резиденцию президента РФ теперь можно рассмотреть с помощью популярного приложения

На днях переставшая быть секретной и поразившая масштабами и роскошью резиденция президента России Владимира Путина, что на черноморском мысе Идокопас, появилась на картах Google Maps и приложения iMaps в iPhone.

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Напомним, задержанный российский оппозиционер Алексей Навальный, в поддержку которого сегодня в России проходят акции, обнародовал очередное коррупционное расследование, в котором показал отдельное "государство" внутри России – дворец Путина.

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Резиденция построена так, чтобы к ней нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. Тысячам работникам запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой, а проезжающие машины там обыскивают.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал чушью видео о "дворце" президента РФ Владимира Путина, а расследователей – жуликами, которые хотят выманить деньги у граждан.

Видео: Сегодня

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резиденция дворец Google maps Владимир Путин
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