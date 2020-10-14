На отдыхе в Турции россиянина раздавило окном насмерть

Мужчина отдыхал на море с семьей, но отпуск закончился трагедией

В Турции в одном из отелей в курортном районе Чолаклы в провинции Анталья погиб российский турист.

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Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Семья проживала в номере под мансардой, где было установлено специальное автоматическое окно, которое в какой-то момент спустилось и зажало мужчину.

В этот момент в номере никого не было: супруга с дочерью ушли, а когда вернулись, то уже обнаружили тело мужчины в оконном проеме, зажатым автоматической выдвижной рамой.

Домой российские туристы отправились своим рейсом, а тело мужчины в РФ отправили другим рейсом.

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При этом семья пожаловалась, что руководство гостиницы не оказывало им помощи. По их словам, турецкие врачи сделали вскрытие, но результат будет известен только через полгода.

Российская сторона возбудила уголовное дело по факту выполнения работ, которые не отвечают требованиям безопасности.

Турция внесла Украину в перечень стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических разрешений на проживание.

Напомним, после возвращения украинцев из Турции, Египта, Болгарии и ряда других стран украинцам не понадобится сдавать тест на коронавирус либо соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Это следует из обновленного списка стран в "зеленой" и "красной карантинных зонах".

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