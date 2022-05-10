На параде в Москве показали Шойгу на странном лимузине (фото)

Министр обороны РФ почти не показывается на людях

В Москве парад к 9 мая начался с выезда Сергея Шойгу на странном лимузине. / Фото: EPA, Коллаж: Сегодня

В Москве прошел суперожидаемый парад к 9 мая, который начался с того, что из ворот Спасской башни выехал министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу. Это было одно из немногих появлений его на публике.

Об этом говорится в статье Андрея Хрусталева на сайте "Сегодня".

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Лимузин Шойгу

Как отмечается, министр обороны РФ в последнее время почти не показывается. При этом с частотой примерно раз в неделю его вытаскивают на различные совещания.

"Выезжая на площадь на своем черном лимузине, шаман демонстративно перекрестился. Выглядел Шойгу, в отличие от Путина, превосходно", – говорится в статье.

Однако внимание к себе приковал даже не Шойгу, а лимузин, на котором выехал министр. Как утверждается, машина Шойгу, как и лимузин руководившего парадом генерала армии Олега Салюкова, – это на самом деле продукт российского автопрома.

"Это вовсе не Rolls-Royce Ghost, как некоторые думают. На самом деле это Rolls-Royce Ghost, который разобрали, скопировали и собрали заново, но с худшими техническими характеристиками и искаженным внешним видом, в Елабуге по чертежам института НАМИ. То, что русские называют "импортозамещение", – отмечается в статье.

Министр Шойгу в ухудшенной версии Rolls-Royce. Фото: YouTube \ Истории из России

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Напомним, журналист Роман Цимбалюк заявил, что президент РФ Владимир Путин во время выступления на параде 9 мая оправдывался перед россиянами за войну против Украины. Он традиционно наполнил свою речь пропагандистскими штампами, однако сказать о том, что "все идет по плану", не отважился.

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