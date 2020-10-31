На президентских выборах в США может быть три сценария – Киселев

Телеведущий не исключает четвертый сценарий президентской гонки в США

Известный журналист-международник, автор и ведущий проекта на телеканале "Украина 24" Евгений Киселев представил три возможных сценария выборов в США.

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Об этом он заявил в интервью сайту "Сегодня".

"На самом деле сценарий там совершенно непредсказуем, там может быть все что угодно. Поэтому "50 на 50". Может выиграть Байден, может и Трамп", – заявил Киселев.

По его словам, могут быть три сценария развития событий.

разгромная победа демократа Джо Байдена;

победа со скромным результатом Джо Байдена;

победа президента Дональда Трампа, не разгромная.

Кроме того, как уточнил журналист, есть и четвертый сценарий – это когда, как в 2000 году, начнутся споры, судебные разбирательства, пересчет голосов.

"Причем возможно несколько судебных процессов. Возможно даже, что решение вопросов может перенестись в Конгресс США", – добавил Киселев.

Читайте на сайте "Сегодня" материал: "Эти выборы в США непредсказуемы, Трамп все перевернул" – интервью с Евгением Киселевым

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Напомним, Дональд Трамп назвал своего противника на предстоящих выборах Джозефа Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории страны.

Байден, в свою очередь, обрушился с критикой на действующего президента страны, заявив, что Трамп выступает за хаос и насилие.

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