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На Путине и шапка горит! В России будут штрафовать за сравнение СССР и нацистской Германии

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16 апреля, 14:49
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Предлагается штраф от 2 до 50 тысяч рублей либо арест на 15 суток за первое нарушение
В РФ теперь можно попасть под еще одну статью
В РФ теперь можно попасть под еще одну статью / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление действий СССР и нацистской Германии.

Об этом сообщают русские СМИ.

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В документе отмечается, что под санкции по этой статье подпадут те, кто "публично отождествляет цели, решения и действий руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями нацистской Германии".

Кроме того, под статью подпадут те кто отрицает "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Советского Союза при освобождении стран Европы".

Предлагается штраф от 2 до 50 тысяч рублей либо арест на 15 суток за первое нарушение.

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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

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Павел (фамилию не называем) – старший сержант, командир артиллерийского расчета, на счету которого уже около двух сотен единиц разбитой техники врага! Он один из лучших в своем деле - артиллерист-снайпер. Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие врага в металлолом!
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