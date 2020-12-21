На соратницу Навального хотят завести уголовное дело за визит к отравителю из ФСБ

На юриста и продюсера канала "Навальный Live" Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь собираются завести уголовное дело из-за ее визита к Константину Кудрявцеву — одному из предполагаемых отравителей российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сам Навальный сообщил в своем Telegram-канале.
"Любови Соболь оформляют уголовное дело за то, что она звонила в дверь отравителю из ФСБ Кудрявцеву", — написал политик.
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Напомним, 21 декабря Навальный позвонил одному из своих отравителей Константину Кудрявцеву, 45 минут расспрашивал о причинах неудачи отравления нервно-паралитическим ядом "Новичок", и тот раскрыл ему подробности покушения на политика.
Спустя несколько часов после публикации телефонного разговора Навального с Кудрявцевым, полиция в Москве задержала юриста ФБК Любовь Соболь, когда она снимала репортаж об отравителях.
А в Федеральной службе безопасности России расследование Навального о причастности сотрудников ФСБ к его отравлению назвали провокацией, осуществленной при поддержки западных спецслужб.
Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального
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