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На соратницу Навального хотят завести уголовное дело за визит к отравителю из ФСБ

21 декабря, 22:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Любовь Соболь обвинили в том, что она сидела в машине под домом ФСБшника

На юриста и продюсера канала "Навальный Live" Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь собираются завести уголовное дело из-за ее визита к Константину Кудрявцеву — одному из предполагаемых отравителей российского оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом сам Навальный сообщил в своем Telegram-канале.

"Любови Соболь оформляют уголовное дело за то, что она звонила в дверь отравителю из ФСБ Кудрявцеву", — написал политик.

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На соратницу Навального хотят завести уголовное дело за визит к отравителю из ФСБ

Напомним, 21 декабря Навальный позвонил одному из своих отравителей Константину Кудрявцеву, 45 минут расспрашивал о причинах неудачи отравления нервно-паралитическим ядом "Новичок", и тот раскрыл ему подробности покушения на политика.

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Спустя несколько часов после публикации телефонного разговора Навального с Кудрявцевым, полиция в Москве задержала юриста ФБК Любовь Соболь, когда она снимала репортаж об отравителях.

А в Федеральной службе безопасности России расследование Навального о причастности сотрудников ФСБ к его отравлению назвали провокацией, осуществленной при поддержки западных спецслужб.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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отравление уголовное дело Алексей Навальный ФСБ РФ Ольга Соболь

Источник: Сегодня

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