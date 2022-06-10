На трассе под Ростовом вспыхнул БТР с боекомплектом – слышны взрывы

В Ростовской области России 10 июня на трассе вспыхнул бронетранспортер с боекомплектом. После пожара в российской технике сдетонировали боеприпасы.
Об этом сообщают местные СМИ.
Очевидец инцидента рассказал, что ДТП произошло возле поселка Казачьи Лагери. Место происшествия перекрыли российские полицейские. После пожара он слышал звуки взрывов – детонировал боекомплект.
Из-за ДТП на трассе образовалась пробка. Водителей не пропускают к месту аварии. Некоторые блогеры распространяя видео ошибочно указали, что БТР взорвался на Кубани, но это не так. Поселок Казачьи Лагери находится в Ростовской области.
Потери врага
В Генштабе отметили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 30 850 (+150) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1363 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин – 3354 (+11) ед.;
- артиллерийских систем – 661 (+2) ед.;
- РСЗО ‒ 207 (+0) ед.;
- средства ПВО – 95 (+1) ед.;
- самолетов – 210 (+2) ед.;
- вертолетов – 175 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2);
- крылатых ракет – 120 (+0) ед.;
- кораблей/катеров ‒ 13 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2325 (+35) ед.;
- специальной техники – 51 (+2) ед.
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