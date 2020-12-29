На Урале спецназ "отбил" монастырь у скандального схиигумена Сергия: что ждет монаха?

Во время схватки одной из монахинь сломали ногу, но ее призывали отдать жизнь за Сергия

Он заставлял петь оды Сталину и склонял несовершеннолетних умереть за Россию: такие службы служил в Среднеуральском женском монастыре уже бывший схиигумен Сергий. В ночь на вторник, 29 декабря, спецназовцы пошли на штурм монастыря. Но оказалось, что задержать монаха непросто. На защиту стала паства, начались столкновения...

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Чем завершилось противостояние и что ждет Сергия? Рассказывает Анна Левицкая.

При защите Сергия от задержания монахини себя не жалели: одна во время стычки получила перелом шейки бедра. Самопожертвование не помогло, Сергия задержали. В монастыре провели обыск.

Но Сергий готовил монахинь и не к такому. На одной из его служб он ласковым голосом спрашивает: готовы ли монахини прибегнуть к высшему самопожертвованию.

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Насилие было обычным делом, рассказывают бывшие воспитанники. Только дай повод. Кристину решили строго наказать из-за того, что в больнице, где девушка лежала с пневмонией, ходила в мирской одежде, а не в юбке и платке. Как наказывать – решал сам Сергий.

Кристина, бывшая воспитанница Николая Романова (Сергия) рассказывает, что должна была сделать 100 поклонов, потом ее пороли, а дальше "благословили" поставить на горох.

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В монастыре не поощряли дружбу с девушками, говорит Антон, бывший воспитанник Николая Романова (Сергия). На него публично кричали и оскорбляли, говорили, что он гермафродит и таких, как он, нужно сжигать. А романтические отношения, незарегистрированные официально, по мнению Сергия, приводили к еще большим проклятиям.

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Монаха уже перевезли в Москву и предъявили обвинение в самоуправстве, нарушении права на вероисповедание и склонение к самоубийству. Сергий – в миру Николай Романов – вину не признает. И уже записал обращение, в котором бывший схимонах призывает Господа простить всех, кто не знает, что творит.

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Московский суд должен рассмотреть дело о дальнейшем аресте Сергия. А церковный суд уже состоялся: от церкви схиигумена отлучили еще в сентябре, и это решение он также не признал.

Видео: Сегодня

Напомним, 16 июня схиигумен Сергий (Романов) при поддержке лояльных ему казаков взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Клирик фактически "сверг" настоятельницу-игуменью и приказал восстановить религиозные службы – несмотря на наложенные ранее запреты в храм начали впускать паломников.

Позже схиигумен Сергий призвал свергнуть Путина и обратился "к дьяволу".

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