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На выборах в Госдуму заметили манипуляции с явкой избирателей

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 сентября, 22:02
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Электронное голосование почти покрыло 100% зарегистрированных на него избирателей
Электронное голосование показало почти 100% явку / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Электронное голосование показало почти 100% явку / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

По данным ЦИК России, явка российских избирателей на парламентских выборах на 18:00 третьего дня голосования превысила 45%. Однако уже появилась информация, которая ставит под сомнение официальные цифры.

Журналисты "Новой газеты" отметили несоответствие официальных данных.

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Электронное голосование

Итоговая явка избирателей на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила 93,21%, или 592 388 человек. Об этом сообщил глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Илья Массух в информационном центре ЦИК РФ.

Сообщается, что явка на онлайн-голосовании в оккупированном Россией Севастополе составила 89,64%, в Ростовской области — 92,01%, в Ярославской — 94,47%. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве также сообщил о явке в 96,5% на электронном голосовании в столице.

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Пока не оглашали данные явки на избирательных участках на неподконтрольных территориях Украины в непризнанных "ДНР" и "ЛНР", где Россия также организовала голосование в свой парламент.

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Выборы в Госдуму-2021

Уже закончилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Exit poll "Инсомар" отдал победу провластной партии "Единая Россия".

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В Камчатском крае России и Чукотском автономном округе в 8:00 17 сентября по местному времени открылись первые избирательные участки, где начались выборы в Госудуму.

В Ростовской области некоторым избирателям, приехавшим голосовать из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", выдали российские паспорта прямо перед участком.

Все участники проходящих сейчас выборов в парламент России, организованных на территории Украины – в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольных Украине территориях на востоке страны – будут подвергнуты санкциям. Соответствующие списки, в которых будут и иностранцы, уже составляются.

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