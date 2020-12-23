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На Занзибаре при загадочных обстоятельствах умер российский миллиардер

23 декабря, 21:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Игоря Сосина нашли мертвым в номере отеля

На острове Занзибаре (Танзания) при непонятных обстоятельствах умер российский миллиардер Игорь Сосин. Утром его тело обнаружили в номере отеля.

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Об этом сообщили родители бизнесмена, пишет Telegram-канал Mash.

В Танзании миллиардер находился с дочерью и подругой и каждый день звонил матери домой с отдыха.

Родные также рассказали, что, несмотря на отдых, он работал и постоянно был на связи с партнерами. На здоровье не жаловался, хотя в марте переболел COVID-19, но после проблем не было.

По словам матери, Сосин внимательно относился к здоровью – всегда обращался к врачам в случае недомогания.

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У миллиардера взяли анализы, по которым рассчитывают узнать причину смерти.

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Сейчас решается вопрос о перевозке тела Сосина в Россию.

Игорь Сосин – бывший совладелец торговых сетей OBI и "Старик Хоттабыч", в 2017 году запустил сеть дискаунтеров под брендом Modi.

Напомним, в 2015 году сын миллиардера Егор Сосин был арестован после того, как жестоко убил собственную матерь – 44-летнюю Анастасию Сосину – в номере казанского отеля. По данным следствия, находясь под воздействием наркотиков, юноша ее избил, а потом задушил проводом от зарядного устройства.

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Россия Танзания смерть сосин миллиардеры
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