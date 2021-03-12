Над Россией пролетел таинственный горящий шар: 3 версии, что это может быть

Над Якутией заметили светящийся летящий объект – это приняли за метеор, мусор с МКС и часть российской ракеты

Жители российской Якутии стали свидетелями необычного явления – в небе над поселком Усть-Нера пролетел неопределенный объект, оставив за собой длинный яркий "хвост".

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Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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На опубликованном впечатляющем видео видео, как на видео, как яркий светящийся шар летит к земле и постепенно гаснет. Изначально местные жители приняли его сгоревшее небесное тело, но данная версия маловероятна, поскольку для этого у объекта была слишком медленная скорость.

По другой версии, это могла быть платформа со старыми аккумуляторными батареями, которую накануне выбросили с Международной космической станции.

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В мае прошлого года японский грузовой корабль HTV-9 доставил на МКС платформу с новыми аккумуляторами. Технику заменили, поэтому 11 марта американский дистанционный манипулятор SSRMS старую платформу и сбросил вниз в безопасном положении – при весе в 2,5 тонны она стала самым тяжелым космическим мусором, который выбрасывали с МКС.

Однако в NASA утверждают, что платформа должна упасть не менее чем через два года.

Кроме того, в "Роскосмосе" допускают, что пролетевший над Якутией объект мог быть "Фрегатом" – отработавшим разгонным блоком российской ракеты-носителя "Союз-2.16", которая вывела шесть спутников на орбиту в 2009 году. Но в Министерстве экологии Якутии такую вероятность исключают.

Напомним, что ранее над Россией взорвался метеорит – энергию взрыва оценили в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Также ранее российские члены экипажа МКС обнаружили в своей секции станции три трещины, из которх утекал воздух. Набор для ремонта оказался довольно необычным.

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