Нагнули пропагандиста! Как Азербайджан заставил извиниться Соловьева (видео)

Ведущий назвал свои действия "большой политической ошибкой"

Владимир Соловьев дважды извинился за свои действия. / Фото: EPA, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев вляпался в очередной скандал – на этот раз международный. Причем настолько вляпался, что ему пришлось извиняться в прямом эфире.

Детали

Как стало известно, российский пропагандист пригласил в эфир своего проекта "Полный контакт" представителя так называемого "Нагорного Карабаха" Давида Бабаяна.

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В свою очередь посольство Азербайджана в России отреагировало на появление в эфире Бабаяна, позиционирующего себя в качестве "министра иностранных дел Республики Арцах". Посол Полад Бюльбюль оглы обратился с запросом в соответствующие компетентные органы РФ.

"Согласно полученной от российской стороны официальной информации сообщаем, что упомянутое лицо находилось в обозначенный период на территории Российской Федерации с частным визитом и сообщения о "рабочем визите" не соответствуют действительности. Проведенные им встречи носили частный характер и никто из российских официальных лиц с ним не встречался", – отметили в посольстве.

Сам же Соловьев вынужден был извиняться за "большую политическую ошибку" – сначала в эфире своего проекта, а потом и в прямом эфире пропагандистского телеканала "Россия 1".

Но и тут, конечно же, все равно нагло и цинично соврал. И к тому же подал все так, якобы это в Азербайджане не так все поняли:

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"Уважение к суверенитету и территориальной целостности других стран – один из главных приоритетов внешней политики России. Я с этим приоритетом полностью согласен. В моем утреннем эфире произошли события, которые были расценены в Баку как неприемлемые. Я приношу Азербайджану извинения от своего имени, поскольку это был результат моей личной политической ошибки. Сложное время, ошибки случаются".

При этом российский пропагандист почему-то не сказал, как "с уважением суверенитета и территориальной целостности" Россия относится к Украине, убивая мирных людей и обстреливая нашу страну.

Ситуация в "Нагорном Карабахе"

"Нагорный Карабах" – это регион на Южном Кавказе. Ранее большая его часть контролировалась так называемой "Нагорно-Карабахской Республикой", но после Второй Карабахской войны территории снова контролируют власти Азербайджана.

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Ранее Минобороны Азербайджана требовало у РФ вывести войска Армении из признанных в мире территорий Азербайджана и больше не использовать выражение "Нагорный Карабах". В Азербайджане отметили, что нет никакой административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".

Ранее Владимир Соловьев предлагал, чтобы Россия захватывала страны, в которых производятся интересующие РФ товары. Также у пропагандиста "подгорело" из-за подаренных почтовых марок с "русским военным кораблем" министру культуры Германии Клаудии Рот.