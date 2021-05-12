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Нападение на школу в Казани: стрелок признался в содеянном

12 мая, 14:53

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

19-летний задержанный во время общения с копами не смог вспомнить количество всех убитых им людей

В Казани 19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в гимназии № 175, признался в содеянном.

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Об этом пишет Mash.

Злоумышленник считает, что убил четырех взрослых. Однако он не знает, сколько погибло школьников — всего, по его мнению, жертвами стали не менее семи человек.

Дома у задержанного правоохранители изъяли вещества для приготовления взрывчатки. В квартире на улице Туганлык нашли селитру, алюминиевую пудру, воронку, весы, сухое горючее и перекись водорода.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Напомним, подозреваемый – 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик этой школы. Он проник в учреждение с оружием и открыл огонь. Впоследствии его задержали правоохранители. В результате нападения на школу в РФ погибли 10 человек.

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Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.

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