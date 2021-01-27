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Напал на машину ФСБ: в России хотят арестовать популярного TikTok-блогера

27 января, 12:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Константин Лакеев уже извинился за свои действия – видео с его заявлением появилось в соцсетях

Российские следователи хотят арестовать популярного TikTok-блогера Константина Лакеева (Кости Киевского), который был задержан за нападение на автомобиль ФСБ во время массовых протестов в Москве 23 января.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как общается, у Лакеева более 810 тысяч подписчиков на канале в TikTok. Вместе с ним были доставлены в полицию более 10 видеоблогеров, которые также могли участвовать в акции.

Нападение на машину ФСБ. Источник: t.me/Lshot/24431

Константин Лакеев уже извинился за свои действия – видео с его заявлением появилось в соцсетях.

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"Я начал обкидывать ее снегом и несколько раз пнул. Прошу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских...", - сказал он.

Блогер извинился за нападение на машину ФСБ. Источник: t.me/Lshot

Ранее правозащитники сообщили, что число задержанных на прошедших в субботу в России акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального и других политзаключенных превысило 3,7 тысяч человек.

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