НАПК отправило Шойгу письмо-благодарность за коррупцию в армии РФ

В НАПК потроллили главу Минобороны РФ, поблагодарив его за то, что грабил свою же армию и отправил в Украину бойцов с картонными бронежилетами

Украина поблагодарила Шойгу за то, что армию РФ разграбили / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу за то, что "российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе". Такое письмо уже отправили министру, в госдуму РФ, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией.

Об этом написали в НАПК.

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Как коррупция повлияла на "боеспособность" российских войск:

защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовленная из картонных лотков из-под яиц;

бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин на членах экипажа захваченного российского бронеавтомобиля Барнаул-Т;

использование для передвижения личного состава ЗИЛ-130. Кроме того, что российским военным очень холодно сидеть в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость и яркий цвет таких авто позволяют нашим теробороновцам проходить тренировочную подготовку по стрельбе по легким мишеням.

Фото: НАПК

Но это еще не все – в картонных бронежилетах были памятки "О порядке выявления коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в военных подразделениях".

Фото: НАПК

Учитывая то, что российским солдатам важнее сохранить свою жизнь, чем выполнить приказы командования, в НАПК предложили дополнить памятки такой пошаговой инструкцией:

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"В случае пересечения границы с Украиной российский военнослужащий обязан:

добраться до ближайшего населенного пункта;

отойти от техники на безопасное расстояние и бросить оружие;

извиниться за пересечение границы без паспортного контроля;

подождать украинских военных, которые позволят позвонить маме;

ждать своего возвращения домой."

Председатель НАПК также отметил, что письмо с фотодоказательствами отправили именно сейчас, поскольку на России пока еще есть иностранные компьютеры, которые могут просматривать фото. Полную версию письма можно посмотреть по этой ссылке.