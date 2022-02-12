Напугали россиян: подлодку США обнаружили возле Курильских островов

В Минобороны России заявили, что против подлодки были применены "соответствующие средства"

Подводная лодка США использовала самоходный имитатор. / Фото: Коллаж: Сегодня

12 февраля в район острова Уруп Курильской гряды вошла подводная лодка Соединенных Штатов Америки типа "Вирджиния".

Об этом сообщает Министерство обороны России.

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Реакция России

Отмечается, что в этот момент там проходили плановые учения сил Тихоокеанского флота в "территориальных водах Российской Федерации".

"В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!" – отметили в Минобороны РФ.

Фото – US Navy.

Министерство заявило, что экипаж подводной лодки требование стороны РФ проигнорировал. Отмечается, что были применены "соответствующие средства".

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При этом подводная лодка США использовала "самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля", а позже покинула территориальные воды РФ. Также в связи с ситуацией Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве.

Морская блокада Украины

Руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что нынешние действия Российской Федерации похожи на "морскую блокаду украинских портов".

Также он прикрепил к посту карту, на которой указаны заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений:

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Фото – Институт Черноморских стратегических исследований.

Напомним, помощница начальника Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что с начала агрессии России пограничники Украины постоянно фиксируют нахождение кораблей Черноморского флота РФ недалеко от украинских границ.

Также она заявила, что присутствует психологическое давление со стороны РФ.

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